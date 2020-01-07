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07.01.2020 08:55
Рубрика: В мире

IKEA выплатит миллионы родителям погибшего от падения комода ребенка

Текст: Диана Ковалева

Компания IKEA выплатит 46 миллионов долларов родителям двухлетнего мальчика, который погиб после того, как на него упал комод Malm. Об этом сообщает CBS News.

Фото: REUTERS/MIKE BLAKE
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По словам адвокатов, за всю историю США не было подобного размера компенсации в деле о смерти ребенка в результате противоправных действий.

Напомним, что двухлетний Джозеф Дудек погиб в 2017 году. За год до этого было известно как минимум о трех подобных случаях, после которых IKEA отозвала свои проданные комоды в США, а также предложила полностью вернуть за них деньги или предоставить бесплатный ремонтный комплект для их закрепления.

Однако, по словам родителей Дудека, компания не связывалась с ними, и о несоответствии конструкции комода стандартам безопасности они узнали лишь после трагедии. При этом после гибели Дудека стало известно также еще о десяти случаях смерти из-за падения комода Malm.

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