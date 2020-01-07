IKEA выплатит миллионы родителям погибшего от падения комода ребенка

Компания IKEA выплатит 46 миллионов долларов родителям двухлетнего мальчика, который погиб после того, как на него упал комод Malm. Об этом сообщает CBS News.

По словам адвокатов, за всю историю США не было подобного размера компенсации в деле о смерти ребенка в результате противоправных действий.

Напомним, что двухлетний Джозеф Дудек погиб в 2017 году. За год до этого было известно как минимум о трех подобных случаях, после которых IKEA отозвала свои проданные комоды в США, а также предложила полностью вернуть за них деньги или предоставить бесплатный ремонтный комплект для их закрепления.

Однако, по словам родителей Дудека, компания не связывалась с ними, и о несоответствии конструкции комода стандартам безопасности они узнали лишь после трагедии. При этом после гибели Дудека стало известно также еще о десяти случаях смерти из-за падения комода Malm.