Южнокорейская разведка: КНДР не откажется от ядерного оружия

Пхеньян не намерен идти на размен, который предполагает снятие международных санкций в отношении КНДР в ответ на ядерное разоружение Северной Кореи. Как минимум такой подход к переговорам с КНДР обречен на провал, а Ким Чен Ын намерен всеми силами совершенствовать свои ракетно-ядерные арсеналы, включая создание ракет с разделяющимися ядерными боеголовками.

К такому выводу пришли в южнокорейской разведке, проанализировав текст речи выступления Ким Чен Ына на недавно завершившемся в Пхеньяне Пленуме ЦК Трудовой партии Кореи, а также иную информацию. Об этом со ссылкой на источники в разведке своей страны заявила депутат парламента Южной Кореи Ли Ын Чжэ, которая представляет оппозиционную Партию Свободной Кореи и входит в состав парламентского Комитета по разведке.

Напомним, что 28-31 декабря в Пхеньяне прошел 5-й Пленум ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) 7-го созыва, где с речью выступил лидер КНДР Ким Чен Ын. Северокорейский вождь обрушился с критикой на США, обвинил Вашингтон в неготовности добиваться денуклеаризации Корейского полуострова.

Ким также пригрозил, что КНДР может отказаться от собственного добровольного моратория на испытания ядерного оружия и ракет большой дальности, но в то же время намекнул, что Пхеньян готов продолжать переговоры с Соединенными Штатами, если те согласятся идти на уступки.

Как заявила депутат южнокорейского парламента Ли Ын Чжэ, ссылаясь на беседу с высокопоставленными представителями разведки страны, в южнокорейских спецслужбах пришли к выводу, что в своей речи на Пленуме ЦК ТПК Ким Чен Ын четко сказал следующее: КНДР не будет отказываться от ядерного оружия и при этом необходимо наращивать и совершенствовать северокорейские "арсеналы ядерного сдерживания", чтобы те при необходимости представляли серьезную угрозу в качестве оружия возмездия для тех, кто решит напасть на КНДР.

Кроме того, исходя из слов Кима о том, что "безопасность государства и нашу будущую безопасность мы не будем разменивать на что бы то ни было", южнокорейские разведчики теперь абсолютно уверены: нынешний подход к переговорам с КНДР и надежды на то, что в ответ на отмену санкций Северная Корея откажется от своего ракетного и ядерного оружия, не сработает.

"Наши спецслужбы полагают, что КНДР вполне может пойти на отказ от своего моратория на ядерные тесты и испытания межконтинентальных баллистических ракет (МБР), и внимательно следят за ситуацией в этой связи", - пояснила депутат Ли.

Она также добавила, что в местной разведке не исключают вероятности активных работ КНДР в направлении создания разделяющихся ядерных боеголовок, а также новых видов МБР и баллистических ракет подводного базирования.

"Если отношения КНДР с США продолжат ухудшаться, то высока вероятность, что Северная Корея в той иной форме продемонстрирует какую-то из новых своих разработок. Это, скорее всего, и будет то самое "новое стратегическое оружие", о котором в своей речи на Пленуме ТПК говорил Ким", - отметила Ли Ын Чжэ, ссылаясь на анализ специалистов из южнокорейской разведки. Народная избранница также признала, что Ким не стал слишком уж провоцировать ухудшение отношений с США, не допустив угроз в стиле "нанесения превентивного удара" по США. В отношении состояния здоровья лидера КНДР южнокорейские разведчики отметили, что Ким в хорошей форме.

На основании деталей заявления депутата Ли Ын Чжэ и ее положения с большой долей уверенности можно сказать, что она цитировала то, что услышала в ходе закрытого брифинга, которые регулярно проводят высокопоставленные чины Национальной разведывательной службы Республики Корея (НРС РК) для представителей Комитета по разведке Национального собрания (парламента) РК. Часто эти беседы с депутатами ведет лично директор НРС. После этих брифингов депутаты по согласованию с НРС РК раскрывают часть содержания беседы, общаясь в этих целях с аккредитованными в парламенте местными журналистами.