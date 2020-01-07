Как изменились коэффициенты-дефляторы для целей налогообложения

С 2020 года в России применяются новые коэффициенты-дефляторы для целей налогообложения.

Такие коэффициенты устанавливаются ежегодно. Они нужны для учета уровня инфляции при расчете суммы налога к уплате. На 2020 год коэффициенты увеличиваются в диапазоне от 4,85% по НДФЛ до 4,9% по ПСН и ЕНВД.

Коэффициент-дефлятор для применения НДФЛ - 1,813

Граждане иностранных государств, прибывшие в Россию в безвизовом порядке, перед устройством на работу приобретают патент (для граждан стран ЕАЭС ни разрешение, ни патент не требуются). За период действия патента иностранец уплачивает так называемый фиксированный авансовый платеж по НДФЛ - 1200 рублей в месяц. Эта сумма увеличивается на региональный коэффициент, если он установлен в регионе и на коэффициент-дефлятор, установленный на конкретный год.

Вся сумма фиксированного платежа вносится до начала действия патента, иначе его просто не выдадут.

Когда иностранный гражданин, работающий по патенту, получает заработную плату, работодатель исчисляет НДФЛ по ставке 13% и уменьшает его на сумму уплаченного фиксированного платежа. За счет увеличения дефлятора в 2020 году размер фиксированного платежа будет больше, а значит, и сумма НДФЛ, которая в итоге поступит в бюджет (от иностранца и от работодателя), тоже вырастет, поясняет Наталья Бокова эксперт по налогообложения "СКБ Контур".

Коэффициент-дефлятор для исчисления ЕНВД - 2,009

Единый налог на вмененный доход - популярный у малого бизнеса специальный налоговый режим. Применяется организациями, а также индивидуальными предпринимателями добровольно, но только по определенным видам деятельности. Плюсы ЕНВД - малая налоговая нагрузка, простота в части исчисления единого налога и ведения налогового учета, можно совмещать по разным видам деятельности с "упрощенкой" или общим режимом налогообложения.

При ЕНВД не уплачиваются ряд самых затратных для бизнеса налогов - налог на прибыль (для организаций) или НДФЛ (для ИП), а также НДС.

Налогоплательщик уплачивает за квартал сумму налога, исчисленную исходя из базовой доходности по конкретному виду деятельности. Этот показатель меняется в зависимости от вида деятельности. Например, для ветеринарных услуг 7500 в месяц, для сдачи в аренду машиномест - 50 рублей. Величина базовой доходности закреплена в НК РФ.

Если за квартал получена прибыль в большем размере, чем базовая доходность, налогоплательщику это выгодно, ведь сумма налога не увеличится. Если же по итогам квартала получен убыток или небольшая прибыль, налог все равно придется заплатить в фиксированном размере.

При ЕНВД применяют два коэффициента. К1 (тот самый кэффициент-дефлятор) - устанавливается правительством для корректировки базовой доходности на уровень цен с учетом инфляции, а К2 -устанавливается на местах. Этот коэффициент призван уменьшать базовую доходность с учетом условий ведения бизнеса на конкретной территории. Он учитывает все негативные факторы и условия, в которых ведется бизнес.

"На практике это выглядит так: например, одна торговая палатка расположена вдали от дорог, крупных зданий, жилых домов, а вторая - рядом с общественным транспортом, дорогами. Конечно, доходность у второй палатки будет выше. Скорее всего местные органы самоуправления установят для нее К2 = 1, что говорит о том, что налог будет исчисляться из установленной в НК РФ базовой доходности. А по первой палатке, возможно, К2 установят, например, 0,5, значит, базовая доходность будет ниже, а сумма налога к уплате - меньше", - поясняет Наталья Бокова.

Ставка единого налога для плательщиков ЕНВД установлена в размере 15% величины вмененного дохода.

При исчислении ЕНВД базовая доходность умножается на коэффициент-дефлятор (К1), коэффициент К2 и налоговую ставку.

Коэффициент-дефлятор для применения ПСН - 1,592

Патентную систему налогообложения (ПСН) вправе применять только индивидуальные предприниматели и только по определенным видам деятельности. Это, например, розничная торговля, общепит. При этом ИП разрешено иметь не более 15 наемных работников, а доход не должен превысить 60 миллионов рублей в год.

Налог на ПСН - это стоимость патента, она оплачивается в зависимости от того, на какой срок приобретен патент. Например, при сроке действия до 6 месяцев налог нужно перечислить одной суммой в любое время в течение 6 месяцев. Если патент куплен на 6 - 12 месяцев, то налог оплачивается в два срока, 1/3 стоимости патента - в течение 90 календарных дней с начала действия патента; 2/3 стоимости - в оставшийся срок действия.

Принцип расчета стоимости патента основан на потенциально возможном годовом доходе ИП. Этот доход индексируется на коэффициент-дефлятор. Если повышается дефлятор, растет и стоимость патента".