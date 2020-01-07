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07.01.2020 15:33
Рубрика: В мире

Как конфликт США и Ирана повлияет на поставки нефти с Ближнего Востока

Текст: Сергей Тихонов
Очередной виток конфронтации США и Ирана из-за убийства генерала Касема Сулеймани подбросили цены на нефть более чем на 3 процента, выше 68 долларов. Некоторое время баррель марки Brent торговался на Лондонской бирже даже выше 70 долларов, чего не случалось с весны прошлого года.
Фото: AP Photo/Vahid Salemi Фото: AP Photo/Vahid Salemi
Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Реакция рынка на резкие заявления сторон оказалось вполне себе предсказуемой. Тегеран взбешен на вмешательство в его внутренние дела и обещает ответ. В его силах перекрыть Ормузский пролив, северный берег которого он контролирует. По данным Управления по энергетической информации США (EIA), через эту водную артерию прошло в 2018 году около 21% всей нефти поступившей на мировой рынок. Через пролив идут поставки черного золота из таких стран, как Ирак, Иран, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Естественно, только одна вероятность перекрытия этого водного маршрута подтолкнула котировки барреля нефти вверх.

Фото: REUTERS
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На первый взгляд США очередной раз сыграли в интересах России и других нефтедобывающих стран. В каком-то смысле даже поддержали сделку ОПЕК+. Но подобное не раз уже происходило. Например, когда президент США Дональд Трамп в 2018 году вернул все санкции против Ирана, в том числе против нефтяной отрасли страны. Реакция рынка и тогда была соответствующей, но очень недолгой.

Недооценивать Вашингтон и рассчитывать на необдуманность решений Белого Дома совсем не стоит. Высокие цены (как и очень низкие) на нефть США не нужны. У них от котировок барреля черного золота сильно зависят цены на бензин, и дорогая нефть бьет по карманам избирателей. А сейчас, в преддверии президентских выборов, Дональду Трампу играть на повышение стоимости нефти вдвойне не выгодно.

В прошлый раз, вслед за введением санкций против Ирана, США предоставили временные исключения для восьми стран, которые могли продолжать покупать иранскую нефть. Мировой рынок тогда также среагировал молниеносно, и предшествующий рост цен остался на графике нефтяных котировок малозаметным пиком.

В нынешней ситуации действия США также предельно прагматичны, хоть и очень опасны. У стран Ближнего Востока в случае перекрытия Ормузского пролива есть другие маршруты поставок, поэтому полностью перекрыть путь ближневосточной нефти на мировой рынок у Тегерана не получится. Кроме того, Иран едва ли пойдет на усиление конфронтации даже не с США, а со своими соседями и партнерами по картелю ОПЕК. У них множество внутренних разногласий, но закрытие пролива окончательно изолирует Иран в регионе.

"Что касается перекрытия Ормузского пролива, этого любимого козыря иранских лидеров, который они предъявляют, как только видят угрозу военного нападения на свою страну, мне он представляется маловероятным", - считает эксперт Института Ближнего Востока Татьяна Шмелева. По ее мнению, хотя технически Иран действительно может это сделать, план перекрытия пролива - просто блеф, так как Тегеран и сам этим путем транспортирует собственную нефть в обход всех санкций США. "Иран, вероятно, продолжит "мелкие укусы" типа захвата судов и дальнейших нападений на объекты Саудовской Аравии и других государств Персидского залива, являющихся союзниками США", - пояснила Шмелева.

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И наконец, не стоит забывать, что одним из последних факторов поднявших цены на нефть после последней встречи ОПЕК+ в декабре прошлого года стало намерение Саудовской Аравии добровольно сократить добычу сверх своей квоты на 400 тысяч баррелей в сутки. Нефтяное королевство экономически очень тесно связано с США, а кроме того с Тегераном у Эр-рияда отношения далеко не теплые. Возможный отказ от дополнительного сокращения добычи сверх своей квоты Саудовской Аравией с легкостью развернет цены на нефть в обратном направлении.

В силу вышеназванных причин, очередная конфронтация США и Ирана, хоть и временно подняла котировки черного золота, но является дестабилизирующим фактором для мирового рынка, и влияет на него резко отрицательно. Ничего хорошего от очередных скачков котировок ждать не приходится.

В мире Ближний Восток Иран В мире США Экономика Отрасли Нефть и газ Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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