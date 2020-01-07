Команда президента РБ выиграла XVI Рождественский хоккейный турнир

Рождественский вечер принес любителям хоккея в белорусской столице еще один новогодний сюрприз, подтвердили 7 января спортивные комментаторы.

Дружина президента страны стала победителем в этот вечер на "Чижовка-арене" XVI международного турнира любителей хоккея на приз президента Беларуси. В решающем матче она добилась преимущества у сборной команды России со счетом - 4:1 (1:0,1:1, 2:0), передает пресс-служба главы государства.

Хозяева турнира с первых минут матча сделали ставку на динамичный хоккей. Успех белорусам принесли броски Алексея Баранова, который открыл счет в матче, и Михаила Грабовского, отличившегося во втором периоде. Россияне ответили голом Константина Косянчука.

На экваторе матча у россиян произошла замена голкипера. Не раз выручавшего свою команду Максима Серова сменил Сергей Герасимов. Соперники плотно играли в своей зоне, не позволяя белорусам совершать атаки на "пятаке". Правда, в заключительном периоде матча, отмечают комментаторы, игра приобрела "выжидательный характер", хоккеисты обеих команд старались исключить даже малейшие ошибки, понимая, что любая оплошность могла стать для них роковой.

Впрочем, признают обозреватели, россияне чаще гостили на половине площадки белорусов. Но гол вновь забили белорусы, реализовавшие большинство. Александр Кулаков после паса Игоря Брикуна на 16-й минуте третьего периода забросил третью шайбу в ворота российской дружины. Отодвинув игру от своих ворот, команда президента отличилась еще раз. Упрочил преимущество Андрей Глебов - 4:1, установивший окончательный счет в матче.

Лучшими игроками финала признаны Алексей Сергиевский у россиян и Игорь Брикун у белорусов. Награды отличившимся хоккеистам на ледовой арене вручил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

Для хоккеистов РБ это уже 13-й титул победителей представительного форума любителей хоккея. Российская команда праздновала успех трижды, в 2007, 2011 и 2015 годах.

А бронзовыми призерами турнира в очередной стала в этом году команда Объединенных Арабских Эмиратов, которая еще днем обыграла финских соперников со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).