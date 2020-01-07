NASA показало отстыковку грузовика от МКС

Во вторник американский грузовой корабль Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС). Операция проведена успешно.

Трансляция операции велась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), которое реализует программу коммерческой доставки грузов на МКС.

Корабль Dragon, запущенный в космос 5 декабря 2019 года, выполнил свою задачу, доставив на станцию 2,5 тонны груза, основная часть которого включает научное оборудование для МКС.

Как сообщает космическое агентство, после схождения с орбиты корабль совершит приводнение в Тихом океане к юго-западу от Лонг-Бич (Калифорния).