Названо число зарегистрированного оружия у россиян

Росгвардия создаст электронную систему контроля за оборотом огнестрельного оружия. По данным ведомства, эта система будет действовать на базе отечественных технологий и оперативно обрабатывать значительные массивы информации.

В Росгвардии уже приняты 12 приказов, утвердивших административные регламенты по предоставлению государственных услуг в сфере оборота оружия. Кроме того, в завершающей стадии находятся еще шесть проектов административных регламентов.

В пресс-службе ведомства ТАСС сообщили, что сейчас у населения России зарегистрировано более 6,6 млн единиц оружия, им владеют около 3,9 млн наших граждан. Одновременно проводятся проверки, по результатам которых изымаются "стволы" у тех, кто не имеет права им пользоваться. Так, в прошлом году Росгвардия организовала 2,8 млн таких проверок и аннулировала 37,8 тыс. разрешений на гражданское оружие.

На согласовании находятся законопроекты, направленные на повышение качества и эффективности контроля за условиями хранения оружия и патронов. Планируется также ужесточить ответственность владельцев оружия, допускающих подобные нарушения.