Обнародован рейтинг самых дорогих футболистов Европы

Базирующийся в Невшателе (Швейцария) исследовательский центр CIES Football Observatory обнародовал весьма сомнительный рейтинг самых дорогих по трансферной стоимости футболистов, выступающих в клубах Европы.

С учетом того, что в футбольном подразделении Международного центра спортивных исследований трудятся всего четыре малоизвестных широкой общественности человека (данные об этом факте представлены на официальном сайте организации), составленный ими рейтинг вряд ли должен вызывать доверие.

Прежде всего, бросаются в глаза низкие позиции игроков, неоднократно признававшихся в последние годы лучшими футболистами мира. Аргентинец Лионель Месси из испанской "Барселоны" на восьмой строчке, а главная звезда итальянского "Ювентуса" - португалец Криштиану Роналду - и вовсе занимает неприличное для его статуса и заслуг 49-е место.

Лидирует в рейтинге CIES Football Observatory француз камерунского происхождения Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") - 265,2 миллиона евро, на втором месте родившийся на Ямайке англичанин Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") - 223,7 млн евро, на третьей строчке египтянин Мохаммед Салах из английского "Ливерпуля" - 175,1 млн евро.

В плане данных по трансферной стоимости игроков наиболее авторитетным в футбольном мире является немецкий портал transfermarkt.de, здесь цифры по упомянутым игрокам заметно разнятся с информацией от CIES Football Observatory.