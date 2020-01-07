Опрос: 86 процентов православных россиян отмечает Рождество

Поздравив россиян с Рождеством, ВЦИОМ обнародовал итоги опроса, который свидетельствует: 36 процентов наших граждан, не только православных, отмечают 7 января Рождество.

Тех же, кто исповедует православие, активно празднует сегодня 86 процентов. Также среди отмечающих праздник - 40 процентов россиян, которые считают себя атеистами, и 70 процентов тех, кто не решил пока, верующий ли он.

Подведя общие итоги, социологи заявили: 72 процента сограждан отмечает православное Рождество. В большинстве своем это люди от 45 до 59 лет. Сограждан же 60+ среди празднующих 76 процентов.

Равнодушными к великому православному празднику остались 24 процента россиян. Такой же процент в этой группе составляет молодежь от 18 до 24 лет.