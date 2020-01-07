Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией

Парламент - меджлис - Ирана в ходе открытого заседания принял решение о внесение Пентагона в иранский список террористических организаций. Таким образом депутаты отреагировали на спецоперацию Пентагона в ночь на 3 января в аэропорту Багдада в результате которой был убит глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.

Как сообщило иранское телевидение, за законодательную инициативу проголосовали 228 парламентариев из 230 присутствующих на заседании. Еще два депутата воздержались, "против" не высказался никто.

В соответствии с решением "весь персонал Пентагона, связанные с ним ведомства и организации, а также организаторы и исполнители убийства генерала Касема Сулеймани" объявляются в Иране террористами. При этом оказание Пентагону любой помощи будут отныне квалифицироваться в ИРИ как террористическая деятельность.

Напомним, что в апреле 2019 года Высший совет национальной безопасности Ирана официально признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической группировкой. Такое решение стало ответной мерой на внесение Вашингтоном иранского КСИР в список иностранных организаций, считающиеся в США террористическими.