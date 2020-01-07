Патриарх Кирилл поздравил российских космонавтов с Рождеством

Патриарх Кирилл поздравил российских членов экипажа Международной космической станции (МКС) с Рождеством по телемосту. Это еще одна традиция, заведенная Святейшим. Сейчас на орбите находятся два российских космонавта - Александр Скворцов и Олег Скрипочка. Им предстоятель признался, что мечтает выйти в открытый космос.

"Я рад видеть ваши спокойные мужественные лица. Такое впечатление, что вы не из космоса, а из комнаты, которая рядом. Вы люди более чем подготовленные для такого рода экстремальной работы, опытные, уже побывавшие в космосе. Я хочу вас сердечно поздравить с праздником Рождества Христова с самыми добрыми пожеланиями", - цитирует главу РПЦ телеканал "Мир24".

Патриарх отметил рождественскую атмосферу на МКС и особо остановился на той исторической роли, которую выполняют российские космонавты. Те в ответ поздравили предстоятеля с Рождеством.

"Огромное спасибо, что вы нашли время нас поздравить в этот праздник. И в вашем лице позвольте поздравить всех, кто сейчас находится на Земле, кто празднует светлый праздник Рождества, и пожелать космического счастья, любви, удачи, всего самого хорошего", - сказал космонавт Скворцов.

Справка "РГ"

Сейчас на борту МКС находятся шесть членов экипажа: два российских космонавта Александр Скворцов и Олег Скрипочка (оба - Роскосмос), американские астронавты Кристина Кук, Джессика Меир и Эндрю Морган (все - NASA), а также итальянский астронавт Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).