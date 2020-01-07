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Рубрика: Общество

Правительство утвердило правила предоставления грантов проекта "Наука"

Текст: Юрий Медведев
Ведущие ученые России неоднократно подчеркивали, что приборная база нашей науки существенно устарела, на ней трудно конкурировать с лучшими зарубежными коллективами. Нацпроект "Наука" должен решить эту проблему. Согласно постановлению правительства, приборная база будет серьезно обновлена в организациях, которые по результатам работы попали в категорию ведущих и выполняющих исследования в рамках федерального проекта "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации" национального проекта "Наука". Приоритет будет отдаваться закупке приборов отечественного производства - так реализуется импортозамещение в рамках нацпроекта "Наука". В федеральном бюджете на эти цели в 2020 году предусмотрено 9,8 млрд рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Следующее постановление правительства касается не менее пяти масштабных проектов мирового уровня, которые будут реализованы преимущественно на установках класса megascience. Их цель - получение новых фундаментальных знаний, которые необходимы для долгосрочного развития страны. Гранты будут предоставляться на конкурсной основе институтам и вузам. Предельный размер гранта на финансовый год - 100 млн рублей. Продолжительность проектов - три года.

Фото: iStock
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Крупные научные проекты по приоритетным направлениям НТР должны способствовать присутствию России в числе пяти ведущих стран мира. Гранты на эти проекты будут предоставляться по конкурсу научным организациям и вузам для господдержки крупных научных или научно-технических проектов по приоритетным направлениям, определяемым президиумом Российской академии наук.

Этот формат является заменой ранее существовавшим исследовательским программам и проектам Президиума РАН. Предельный размер гранта на финансовый год - 100 млн рублей. Продолжительность проектов - три года с возможным продлением на два года. Для формирования тематик проектов и критериев конкурсного отбора Минобрнауки будет создан экспертный совет. Экспертиза заявок будет проводиться по критериям, сформированным советом, с участием отобранных советом экспертов РАН. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено в 2020 году 4 млрд рублей, по 4,1 млрд ежегодно на 2021 и 2022 годы.

Общество Наука Национальные проекты 2019-2024 Научный подход с Юрием Медведевым

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