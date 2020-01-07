Правительство утвердило правила предоставления грантов проекта "Наука"

Следующее постановление правительства касается не менее пяти масштабных проектов мирового уровня, которые будут реализованы преимущественно на установках класса megascience. Их цель - получение новых фундаментальных знаний, которые необходимы для долгосрочного развития страны. Гранты будут предоставляться на конкурсной основе институтам и вузам. Предельный размер гранта на финансовый год - 100 млн рублей. Продолжительность проектов - три года.

Крупные научные проекты по приоритетным направлениям НТР должны способствовать присутствию России в числе пяти ведущих стран мира. Гранты на эти проекты будут предоставляться по конкурсу научным организациям и вузам для господдержки крупных научных или научно-технических проектов по приоритетным направлениям, определяемым президиумом Российской академии наук.

Этот формат является заменой ранее существовавшим исследовательским программам и проектам Президиума РАН. Предельный размер гранта на финансовый год - 100 млн рублей. Продолжительность проектов - три года с возможным продлением на два года. Для формирования тематик проектов и критериев конкурсного отбора Минобрнауки будет создан экспертный совет. Экспертиза заявок будет проводиться по критериям, сформированным советом, с участием отобранных советом экспертов РАН. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено в 2020 году 4 млрд рублей, по 4,1 млрд ежегодно на 2021 и 2022 годы.