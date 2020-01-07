Путин поздравил Курца с вступлением в должность

Президент России Владимир Путин направил канцлеру Австрии Себастьяну Курцу телеграмму с поздравлением по случаю вступления в должность, сообщил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

По словам посла, в телеграмме отмечается, что Путин рассчитывает, что деятельность Курца во главе правительства будет способствовать развитию политического диалога и продуктивного двустороннего сотрудничества в различных сферах. Об этом Любинский написал в Facebook, разместив также фотографию Путина и Курца.

В посольстве уточнили, что телеграмма в ближайшее время будет передана канцлеру, передает РИА Новости.