Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе. Здесь Владимир Путин был и на прошлое Рождество, и еще - в 2012 году.

Ночную Божественную литургию служит настоятель Николай Брындин. На службе также присутствуют полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Владимир Путин отмечает Рождество традиционно за пределами Москвы. В последние два года встречает праздник на своей малой родине - в храмах Санкт-Петербурга. В 2018 году - в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, а в 2019 году - в Спасо-Преображенском соборе.

"Для меня это особый собор, меня здесь крестили где-то месяца через полтора после рождения", - рассказывал Путин. И крестил, скорее всего, отец Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.