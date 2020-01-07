Путин встретился с Асадом в Дамаске

Президент России Владимир Путин 7 января прибыл с визитом в Дамаск и встретился с сирийским коллегой.

"Из аэропорта Владимир Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, проехал по улицам Дамаска", - сообщил информагентствам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В командном пункте Владимира Путина встретил Башар Асад. По словам Пескова, главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны.

Затем состоялись переговоры делегаций двух стран.

"В ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны", - отметил представитель Кремля. Еще российский президент сказал, что на улицах сирийской столицы невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни.

Асад поблагодарил Путина за визит. "Президент Сирии выразил признательность за помощь России и российским военным в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в Сирии", - сообщил Песков.

"Асад также тепло поздравил Путина и весь российский народ с праздником Рождества Христова", - отметил представитель Кремля.

Сообщается, что у президента России в Сирии запланировано посещение еще нескольких объектов.