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07.01.2020 17:23
Рубрика: Власть

Путин встретился с Асадом в Дамаске

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин 7 января прибыл с визитом в Дамаск и встретился с сирийским коллегой.
5503931 17.05.2018 17 мая 2018. Президент РФ Владимир Путин и президент Сирийской арабской республики Башар Асад (слева) во время встречи. Михаил Климентьев / РИА Новости Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

"Из аэропорта Владимир Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, проехал по улицам Дамаска", - сообщил информагентствам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В командном пункте Владимира Путина встретил Башар Асад. По словам Пескова, главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны.

Затем состоялись переговоры делегаций двух стран.

Фото: Пресс-служба президента Сирии/ РИА Новости
Асад отметил помощь РФ в восстановлении баланса сил в Сирии

"В ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны", - отметил представитель Кремля. Еще российский президент сказал, что на улицах сирийской столицы невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни.

Асад поблагодарил Путина за визит. "Президент Сирии выразил признательность за помощь России и российским военным в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в Сирии", - сообщил Песков.

"Асад также тепло поздравил Путина и весь российский народ с праздником Рождества Христова", - отметил представитель Кремля.

Сообщается, что у президента России в Сирии запланировано посещение еще нескольких объектов.

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