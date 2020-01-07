Лекарство от диабета создадут ультразвуком

Воронежские ученые разработали инновационный способ получения инулина, востребованного в медицине и производстве косметики. Благодаря новой методике технологический процесс сокращается в пять раз, а себестоимость продукта - вдвое.

В качестве пребиотика инулин используют для лечения больных сахарным диабетом. Как заменитель жира - в производстве низкокалорийных кондитерских и молочных продуктов. В виде натурального увлажнителя инулин входит в состав кремов, гелей для душа, шампуней, детской косметики.

А добывают его из корней растений - главным образом топинамбура и цикория.

"Запатентованные технологии получения инулина трудоемки, длительны и дают малый выход продукта, - рассказала автор разработки, доцент кафедры фармацевтической химии и технологии Воронежского госуниверситета Нина Дьякова. - Установлено, что ультразвук частотой 19-44 килогерц извлекает биологически активные вещества из растений в несколько раз эффективнее. Предлагаемая методика позволит сократить технологический процесс с трех-пяти суток до пяти часов. Количество вырабатываемого инулина при этом увеличивается, а себестоимость продукта снижается на 64 процента".

Сейчас отечественная промышленность использует в основном импортный инулин, 100-граммовый флакон стоит 345 рублей. Простота и дешевизна новой технологии позволит наладить его промышленное производство в России.

Специалисты высоко оценили воронежскую разработку.

"Основная проблема, которую решает новый метод - выработка конкурентоспособного чистого инулина на российских предприятиях. Проект Нины Алексеевны, вне всякого сомнения, перспективный и социально значимый, - считает профессор Пятигорского медико-фармацевтического института Марина Огай. - Его достоинствами являются доступность растительных источников инулина, значительное снижение себестоимости готового продукта, сокращение времени производства. Уверена, что инулин, полученный по предлагаемой технологии, будет востребован на рынке".