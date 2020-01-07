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07.01.2020 10:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Лекарство от диабета создадут ультразвуком

Текст: Антон Валагин
Воронежские ученые разработали инновационный способ получения инулина, востребованного в медицине и производстве косметики. Благодаря новой методике технологический процесс сокращается в пять раз, а себестоимость продукта - вдвое.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В качестве пребиотика инулин используют для лечения больных сахарным диабетом. Как заменитель жира - в производстве низкокалорийных кондитерских и молочных продуктов. В виде натурального увлажнителя инулин входит в состав кремов, гелей для душа, шампуней, детской косметики.

А добывают его из корней растений - главным образом топинамбура и цикория.

Фото: iStock
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"Запатентованные технологии получения инулина трудоемки, длительны и дают малый выход продукта, - рассказала автор разработки, доцент кафедры фармацевтической химии и технологии Воронежского госуниверситета Нина Дьякова. - Установлено, что ультразвук частотой 19-44 килогерц извлекает биологически активные вещества из растений в несколько раз эффективнее. Предлагаемая методика позволит сократить технологический процесс с трех-пяти суток до пяти часов. Количество вырабатываемого инулина при этом увеличивается, а себестоимость продукта снижается на 64 процента".

Сейчас отечественная промышленность использует в основном импортный инулин, 100-граммовый флакон стоит 345 рублей. Простота и дешевизна новой технологии позволит наладить его промышленное производство в России.

Специалисты высоко оценили воронежскую разработку.

"Основная проблема, которую решает новый метод - выработка конкурентоспособного чистого инулина на российских предприятиях. Проект Нины Алексеевны, вне всякого сомнения, перспективный и социально значимый, - считает профессор Пятигорского медико-фармацевтического института Марина Огай. - Его достоинствами являются доступность растительных источников инулина, значительное снижение себестоимости готового продукта, сокращение времени производства. Уверена, что инулин, полученный по предлагаемой технологии, будет востребован на рынке".

Общество Наука Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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