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07.01.2020 13:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Неласковая" погода ждет москвичей в первый рабочий день 2020 года

Текст: Александр Мелешенко
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В первый рабочий день наступившего года, 9 января, в Москве ожидается мокрый снег, гололедица и порывистый ветер, а температура воздуха составит около двух градусов тепла. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Начнем мы первый рабочий день в этом году при неласковой погоде. Температура будет выше нормы на девять градусов, но ветер, мокрый снег и гололедица будут также наблюдаться", - сказал Вильфанд, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, порывистый ветер в Москву придет накануне первого рабочего дня - уже 8 января синоптики обещают порывы до 15 метров в секунду. А оттепель может вызвать обледенение не только дорог и тротуаров, но и проводов.

Вильфанд отметил, что похожая картина будет наблюдаться в Московской области, где 9 января воздух может прогреться до трех градусов.

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