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07.01.2020 08:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сергей Собянин: Какое развитие получат Московские центральные диаметры

Текст: Любовь Проценко
В своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин продолжает рассказывать об уникальных проектах, которыми запомнится москвичам 2019 год. Один из них - запуск двух первых Московских центральных диаметров: МЦД-1 и МЦД-2. По сути, в Московском регионе появился новый вид общественного транспорта - "наземное метро" МЦД.

Создание МЦД, пишет Собянин, стало крупнейшим пассажирским проектом 2019 года в России, объединившим усилия Минтранса, ОАО "РЖД", Правительства Москвы и Правительства Московской области.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Первые диаметры связали десятки районов Москвы, включая Можайский, Москворечье-Сабурово, Бирюлево Западное и Восточное Дегунино, в которых нет традиционной подземки. Кроме того, наземное метро пришло в Одинцово, Лобню, Нахабино, Подольск, Долгопрудный и Красногорск. Таким образом, город стал ближе для 4 миллионов жителей Москвы и Подмосковья.

Глава Москвы напомнил, что идея интегрировать пригородные электрички в единую систему пассажирских перевозок обсуждалась не одно десятилетие. Эту задачу ставил еще "сталинский" генплан.

Но все упиралось в то, что железные дороги не обладали достаточной пропускной способностью для работы в режиме метро. Вместо того, чтобы ехать насквозь через город, электрички приезжали в тупики на вокзалы. Тарифная система стимулировала пассажиров выходить на первой же станции рядом с метро - это было дешевле, чем ехать дальше в город.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Поэтому для практической реализации идеи наземного метро потребовалось провести огромную работу, которая фактически началась еще в 2010 году.

"Нулевым" этапом стало создание МЦК - кольцевой линии для будущих диаметров. На 8 станциях МЦК были построены пересадочные узлы с радиальными направлениями железной дороги, включая 4 пересадки на будущие станции МЦД- 1 и МЦД-2 (Тестовская, Окружная, Стрешнево, Новохохловская). Рост числа пассажиров на МЦК превзошел самые оптимистичные прогнозы: 266 тысяч пассажиров по будням в 2016 году, 550 тысяч - в 2019 году. Успех новой линии стал самым сильным доказательством в пользу создания МЦД.

Следующий этап - развитие инфраструктуры. Строительство дополнительных путей и остановочных пунктов, соединение радиусов в диаметры. Еще недавно на Смоленском направлении МЖД было всего два главных пути, на которых "толкались" и поезда дальнего следования, и пригородные электрички. В рамках реконструкции были построены III и IV главные пути от Белорусского вокзала до Одинцово. В общей сложности это добавило 270 тысяч пассажирских мест.

Количество пассажиров превысило самые смелые ожидания. С момента открытия движения поездами МЦД-1 и МЦД-2 воспользовались более 15,5 миллиона человек. После окончания периода бесплатного проезда популярность МЦД не только не сократилась, но продолжает расти. Рекорд перевозок был зафиксирован 27 декабря - 554,6 тысячи пассажиров.
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Примерно 70 процентов пассажиров являются жителями Московской области, 30 процентов - москвичи. "Значит, у нас есть все основания развивать дальше этот проект: открывать новые станции, закупать подвижной состав, и, разумеется, строить инфраструктуру для третьего, четвертого и пятого диаметров", - пишет Собянин. И делится ближайшими планами Москвы: уже в 2020 году дополнительные главные пути будут открыты на Ярославском (МЦД-5) и Горьковском (МЦД-4) направлениях МЖД. Город станет ближе и комфортнее для москвичей, проживающих в Лосиноостровском, Ростокино, Марьино, Рязанском, Новогиреево и Новокосино. Станет проще добираться в столицу из Реутова, Балашихи, Пушкино, Мытищ и Королева. На Савеловском, Рижском, Киевском, Казанском, Курском направлениях строительство дополнительных путей планируется в ближайшие годы.

В рамках реконструкции железнодорожной инфраструктуры до 2023 года будет построено 157 км главных путей, открыты 9 новых станций, реконструированы 47 существующих платформ и созданы 8 новых пересадок.

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