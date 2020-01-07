Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье

Тела шести человек обнаружены на месте пожара в поселке Нестерово в Раменском районе Подмосковья - там рано утром во вторник загорелись бытовки на территории тепличного комплекса.

По данным пресс-службы подмосковного управления МЧС, сигнал о возгорании поступил в 05:06, а открытое горение пожарным удалось ликвидировать к 06:05. Общая площадь пожара достигла 240 квадратных метров, спасатели продолжают разбирать завалы.

По сообщениям информагентств со ссылкой на представителей экстренных служб, все погибшие - выходцы из среднеазиатских республик. Кроме шести погибших на пожаре также пострадал еще один человек, он госпитализирован.