СК: Неисправная электропроводка могла привести к пожару в Подмосковье

Причиной пожара в Подмосковье, в результате которого погибли восемь человек, по предварительным данным, стала неисправная электропроводка. Об этом сообщается на официальном сайте главного следственного управления СК РФ по Московской области.
Фото: МЧС России
Во всех обстоятельствах трагедии следователям предстоит разобраться во время расследования уголовного дела - его возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Пожар произошел рано утром 7 января на территории тепличного комплекса в Раменском районе Подмосковья - горели временные самовольно построенные бытовки. Первоначально сообщалось о четырех погибших, но во время разбора завалов были найдены тела еще четырех человек. Кроме того, один человек пострадал и был госпитализирован.