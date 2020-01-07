СК: Неисправная электропроводка могла привести к пожару в Подмосковье

Причиной пожара в Подмосковье, в результате которого погибли восемь человек, по предварительным данным, стала неисправная электропроводка. Об этом сообщается на официальном сайте главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Во всех обстоятельствах трагедии следователям предстоит разобраться во время расследования уголовного дела - его возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Пожар произошел рано утром 7 января на территории тепличного комплекса в Раменском районе Подмосковья - горели временные самовольно построенные бытовки. Первоначально сообщалось о четырех погибших, но во время разбора завалов были найдены тела еще четырех человек. Кроме того, один человек пострадал и был госпитализирован.