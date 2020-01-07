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07.01.2020 15:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: Неисправная электропроводка могла привести к пожару в Подмосковье

Текст: Александр Мелешенко
Причиной пожара в Подмосковье, в результате которого погибли восемь человек, по предварительным данным, стала неисправная электропроводка. Об этом сообщается на официальном сайте главного следственного управления СК РФ по Московской области.
Фото: МЧС России Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Во всех обстоятельствах трагедии следователям предстоит разобраться во время расследования уголовного дела - его возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Четыре человека погибли в результате пожара в Нижегородской области

Пожар произошел рано утром 7 января на территории тепличного комплекса в Раменском районе Подмосковья - горели временные самовольно построенные бытовки. Первоначально сообщалось о четырех погибших, но во время разбора завалов были найдены тела еще четырех человек. Кроме того, один человек пострадал и был госпитализирован.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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