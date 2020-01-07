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07.01.2020 13:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые испекли сахарное печенье, которое не вредит печени и не полнит

Текст: Татьяна Дмитракова
В Школе биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали рецепт печенья, в котором часть муки заменили на порошок зеленых водорослей, распространенных в местных морях.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Необычные кондитерские изделия содержат большое количество пищевых волокон и йода. Сладости предлагается выпускать в двух формах - крекера "со вкусом краба" и десертного сахарного печенья. Первые напоминают крабовые чипсы и могут подойти для легкого перекуса. Вторые имеют традиционный вкус, но несколько измененную текстуру, за счет чего получают дополнительный дальневосточной колорит.

Фото: iStock
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По калорийности наше печенье - на уровне аналогичных традиционных продуктов питания, однако оно более полезное из-за повышенного содержания пищевых волокон и йода. Тех калорий, что "оседают на боках", в продукте нет. "Его можно назвать диетическим", -считает доцент Департамента пищевых наук и технологий Школы биомедицины ДВФУ Владимир Лях.

Йод в печенье, как объяснил ученый, - органически связанный, поэтому при выпечке он сохраняет свои свойства и во время пищеварения поступает в организм. В этом его отличие от элементарного йода, которым часто якобы обогащают продукты, но пользы от него практически нет.

"Порошок водорослей также содержит полисахариды, обладающие широким спектром положительного влияния на человека. Но если йод из печенья попадает в организм - мы это убедительно доказали, то в случае с активностью полисахаридов требуются дополнительные исследования", - признал Владимир Лях.

Кстати, пользу зеленых водорослей вида Ulva lactuca ранее доказали в Тихоокеанском океанологическом институте имени В.И. Ильичева ДВО РАН. Ученые предложили использовать спиртовой экстракт в качестве средства для защиты печени.

А недавно ученые ДВФУ предложили производить оздоравливающий напиток на основе молочной сыворотки, сока и морского пектина. Кроме того, они разработали рецепт богатого йодом хлеба, приготовленного на экстракте морского гребешка.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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