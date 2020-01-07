Уголовное дело возбуждено по факту смерти младенца в Хабаровском крае

Следственным комитетом Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области(ЕАО) возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца в городе Николаевске-на-Амуре, сообщается на сайте СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов. По данным местных синоптиков, в тот день температура воздуха в городе была -20 градусов.

Тело семимесячного мальчика было обнаружено без внешних признаков насильственной смерти. Младенец замерз насмерть.

Как отмечается в сообщении, на место уже выезжала следственно-оперативная группа во главе с руководителем Николаевского-на-Амуре межрайонного следственного отдела. Изъяты предметы и вещи, имеющие значение для дела.