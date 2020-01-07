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07.01.2020 05:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Забайкалье стартовала программа введения в оборот залежных земель

Текст: Ольга Журман

Сельхозтоваропроизводители Забайкальского края готовы ввести в оборот не менее 20 тысяч гектаров залежных земель, сообщается на официальном портале Забайкальского края.

Фото: iStock
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Они могут провести необходимые мероприятия в 2020 году при оказании государственной поддержки. Уже выделены средства - до 90 процентов от прямых понесенных затрат за подъем целинных и залежных земель.

Эта работа позволит увеличить площадь ярового сева в наступившем году до 220 тысяч гектаров, в том числе ярового рапса - до 40 тысяч гектаров и производство маслосемян рапса до 60 тысяч тонн для реализации на экспорт, зерновых культур - до 130 тысяч гектаров, говорится в сообщении.

Всего в Забайкалье планируется вводить в оборот каждый год 35-40 тысяч гектаров залежных земель.

Как считают специалисты, можно говорить о введении к 2025 году более 250 тысяч гектаров.

Справка "РГ"

Забайкальский край располагает большим потенциалом залежных земель и неиспользуемой пашни на территории более одного миллиона гектар.

Экономика АПК Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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