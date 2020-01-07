Четыре человека погибли в результате пожара в Нижегородской области

Утром 7 января в поселке Память Парижской Коммуны городского округа город Бор Нижегородской области загорелся частный деревянный дом. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате пожара погибли четыре местных жителя, сгорел дом площадью 108 квадратных метров. Последствия пожара были ликвидированы к 9:44 утра. Личности погибших устанавливаются.

Продолжаются работы по разбору конструкций сгоревшего дома. Как сообщает Следственное управление Следственного комитета региона, по факту пожара возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Областная прокуратура взяла расследование уголовного дела на контроль.