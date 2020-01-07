В горах Башкирии потерялась туристка

В Башкирии ищут заблудившуюся в горах туристку. Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, женщина 1957 года рождения при спуске с горы Иремель около деревни Байсакалово Учалинского района вечером, 6 января, отстала от группы.

Поиски велись всю ночь, сегодня они продолжаются. В поисково-спасательных работах задействовано 35 человек.

Этой же ночью спасатели уже выезжали на поиск пропавших туристов. 6 января трое мужчин потерялись около Инзерских Зубчаток в Белорецком районе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 36-летний мужчина ушел в лес и не вернулся. Друзья заблудившегося, мужчины 38 и 27 лет, отправились на его поиски и тоже заблудились.

Несмотря на темное время суток, спасателям удалось отыскать мужчин.