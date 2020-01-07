В Ижевске 11-летний мальчик сутки провел в заброшенном здании по улице Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

6 января этого года о его пропаже сообщили родители - накануне мальчик гостил у бабушки и не вернулся домой. Спустя сутки его нашли с телесными повреждениями, которые он получил во время игры с друзьями.

Ребенка госпитализировали, оказали необходимую медицинскую помощь. Угрозы для его жизни нет.

Следователи уже осмотрели место происшествия, опрашиваются дети, которые играли с ребенком, его родители, назначена судебно-медицинская экспертиза.

- В ходе проверки будут приняты все необходимые меры к полному установлению обстоятельств произошедшего, - говорится в сообщении.