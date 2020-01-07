Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года

Роспатент назвал самые любопытные, по мнению ведомства, патенты на изобретения 2019 года.

Возглавила перечень разработка Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Речь идет о средстве для подавления вируса Эбола. В отличие от существующих аналогов оно обладает низкой токсичностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

Также в списке катализатор для получения моторных топлив из растительного сырья, которое можно использовать регионах с низким температурным режимом, средство для удаления из крови белковых комплексов, вызывающих развитие атеросклероза, программа оказания экспресс помощи людям с высоким риском сердечных проблем и штамм (микроорганизм), позволяющий очищать акватории водоемов, береговой линии от нефти и нефтепродуктов.

В 2019 году при участии Роспатента были разработаны важнейшие законопроекты в сфере интеллектуальной собственности. В их числе поправки о выдаче патентов в электронном виде, о привлечении научных организаций к проведению патентного поиска, о возможности приобщения к материалам заявки 3D-моделей заявляемых объектов, который позволит создать реестр 3D-моделей для дополнительной защиты интересов заявителей и повышения качества экспертизы и релевантности патентного поиска.