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07.01.2020 10:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года

Текст: Ольга Туманова

Роспатент назвал самые любопытные, по мнению ведомства, патенты на изобретения 2019 года.

Возглавила перечень разработка Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Речь идет о средстве для подавления вируса Эбола. В отличие от существующих аналогов оно обладает низкой токсичностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

Фото: iStock
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Также в списке катализатор для получения моторных топлив из растительного сырья, которое можно использовать регионах с низким температурным режимом, средство для удаления из крови белковых комплексов, вызывающих развитие атеросклероза, программа оказания экспресс помощи людям с высоким риском сердечных проблем и штамм (микроорганизм), позволяющий очищать акватории водоемов, береговой линии от нефти и нефтепродуктов.

В 2019 году при участии Роспатента были разработаны важнейшие законопроекты в сфере интеллектуальной собственности. В их числе поправки о выдаче патентов в электронном виде, о привлечении научных организаций к проведению патентного поиска, о возможности приобщения к материалам заявки 3D-моделей заявляемых объектов, который позволит создать реестр 3D-моделей для дополнительной защиты интересов заявителей и повышения качества экспертизы и релевантности патентного поиска.

Общество Наука Правительство Минэкономразвития Роспатент Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Итоги 2019 года

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