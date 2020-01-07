Победителю "Голоса" присвоили звание "Заслуженный артист КБР"

Власти Кабардино-Балкарской республики накануне, 6 января, присвоили звание "Заслуженный артист КБР" своему земляку и победителю телешоу "Голос" Аскеру Бербекову. Об этом сообщается на официальной странице в Instagram министерства культуры региона.

- Глава КБР Казбек Коков подписал указ о присвоении Аскеру Бербекову почетного звания "Заслуженный артист КБР". И пусть это станет началом его новых побед и титулов, - объявил и.о. министра культуры региона Мухадин Кумахов во время концерта на площади Абхазии в Нальчике, посвященному чествованию певца.

Как ранее писала "РГ" в завершившемся в первый день Нового года 8-м сезоне "Голоса" 28-летнему уроженцу северокавказской республики Аскеру Бербекову отдали свои голоса 66,1 процента зрителей. Слушателей покорили его лирический тенор, артистизм, умение петь легко и красиво. Наставником победителя на проекте был композитор и продюсер Константин Меладзе.

Аскер родился в городе Баксане, здесь же окончил среднюю школу. Сейчас выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных живет в Москве, мечтает построить карьеру певца. За своего земляка болела буквально вся республика, а в столицу приехал поддержать его младший брат. По словам победителя, до этого он три раза участвовал в прослушиваниях на шоу "Голос", однако не проходил кастинг. В финальном концерте телепроекта молодой человек уверенно опередил своих соперников - Арсена Мукенди, Ива Набиева и Антона Токарева.