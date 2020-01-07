В Петербурге няня пропала с ребенком, пока мать отмечала праздники

Петербургская полиция разыскала няню с ребенком, которая пропала в новогодние праздники. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

- Пятилетняя девочка, заявление о розыске которой поступило накануне в полицию Выборгского района Санкт-Петербурга, несколько дней ночевала у знакомой своей матери, которая по устной договоренности осуществляет уход за ребенком, - рассказали в главке. - В настоящее время решается вопрос о привлечении матери девочки к административной ответственности.

Примечательно, что с заявлением о пропаже ребенка накануне обратился сожитель матери. Сама женщина на отсутствие дочери не обращала внимания "в связи с длительным пребыванием в состоянии алкогольного опьянения". Полиции удалось установить, что девочка покинула квартиру 3 января вместе с неработающей знакомой матери, которая живет вместе с ними в квартире на улице Кустодиева. Сначала ее искали по месту прописки, затем "на розыск гражданки и малолетнего ребенка были ориентированы наружные наряды полиции", сообщили в управлении. Как удалось найти пропавших, в правоохранительных органах не раскрывают.