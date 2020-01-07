Кубанский казачий хор начал череду рождественских концертов

Сегодня жители и гости Краснодара первыми увидели новую праздничную программу прославленного Кубанского казачьего хора, которую представили в Центральном концертном зале. Специально к премьере были сшиты сценические костюмы и занавесы, расписанные на православную тематику.

Это фееричное музыкально-театрализованное представление с щедровками, колядками, новогодними традиционными обрядами: "вождения козы" и святочными казачьими гуляньями прошло с аншлагом.

- Начавшись колокольным звоном, повествующим о рождении Спасителя, концерт незаметно переходит в святочный традиционный обряд, - говорит пресс-секретарь хора Наталья Пугина. - Зрители услышали подлинные народные рождественские песни: "У Ерусалыми рано зазвонылы", "Спы, Иисусе, спы", которые славят самый светлый праздник - Рождество Христово. Даже хорошо знакомые колядки и щедровки, исконно русские мотивы зазвучат ярко и по-новому.

Рождественские святки у казаков - самая оберегаемая вековая народная традиция, сочетающая языческие ритуалы и православное содержание. Святочные обряды всегда интересны зрителям, они следят за смешными диалогами (на балачке) Хозяина и Хозяйки. Наблюдают, как водят козу: считается, кого она рогом зацепит, того в текущем году ожидает счастье.

Настоящим новогодним сюрпризом для зрителей стала премьера "Марша Всероссийского казачьего братства", записанная художественным руководителем и главным дирижером Кубанского казачьего хора Виктором Захарченко на слова Виталия Чайки. Музыку исполнил оркестр, который в этот раз возглавил Денис Адаев. Будучи международным и российским лауреатом конкурсов баянистов он специально переехал в Краснодарский край из города Сургута, чтобы работать в Кубанском казачьем хоре.