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07.01.2020 18:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани женщина приютила в своем дворе более 550 собак

Текст: Анна Юркова

В Темрюкском районе Краснодарского края местная жительница устроила во дворе своего дома приют для животных - сейчас в нем нашли пристанище 560 собак. Четвероногие живут на территории площадью 13 соток - большей частью в вольерах, однако наиболее истощенные питомцы содержатся в доме из двух комнат.

Фото: iStock
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В новогодние праздники женщина на своей страничке в соцсетях опубликовала видео, в котором рассказывает о том, что спасти дворнягу от верной гибели - полдела, куда сложнее потом выхаживать животное изо дня в день. Всех собак она содержит на свою пенсию и пожертвования неравнодушных людей (в неделю на свору уходит по 75 мешков корма), а потому порой приходится отказывать себе в самых простых вещах.

- Почти каждый день мои животные под угрозой того, что корма закончатся, или они могут умереть без медицинской помощи и лекарств, потому что элементарно нет средств. Выпустить на улицу я их не могу, их убьют или отравят на сто процентов. Тогда для чего было спасать их, давать им надежду на то, что, наконец, все их беды закончились, и они обрели дом? - рассуждает хозяйка приюта, Галина Алиева.

По ее словам, животными она занимается практически всю жизнь. В свой приют принимает любых собак, в том числе инвалидов, слепых, сбитых на дороге и тех, кого люди выбросили на улицу. Некоторых пострадавших хвостатых она находит сама, но чаще всего животных ей подкидывают. Своих питомцев Галина старается пристроить в добрые руки, однако меньше от этого их не становится…

- Я уверена, что в нашем жестоком мире много отзывчивых и милосердных людей, кто помогает не только нуждающимся людям, но и животным, которые еще более беззащитны.

Мы будем благодарны за любую поддержку! - пишет она на своей странице "ВКонтакте".

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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