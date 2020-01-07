В горах Адыгеи туристка сорвалась со скалы во время селфи

На плато Лагонаки в республике Адыгея накануне, 6 января, с 50-метрового обрыва сорвалась туристка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

- Трагедия произошла около 12.10 часов дня в районе Большой Азишской пещеры. 29-летняя туристка из Воронежа делала селфи на фоне панорамы снежных гор и в какой-то момент неудачно повернувшись, соскользнула вниз с высокого обрыва. От полученных травм девушка скончалась на месте, - сообщили корреспонденту "РГ" в ведомстве.

Как выяснилось, к сожалению, это уже второй случай за новогодние праздники. В ночь с 27 на 28 декабря примерно в этом же месте со скалы сорвалась пара из Краснодара. Мужчина выжил, а женщина от тяжелых травм погибла.

Спасатели предупреждают: снимая в горах захватывающие виды, ни в коем случае не стоит подходить близко к краю пропасти - резкий порыв ветра или неосторожное движение на скованных наледью камнях может привести к несчастному случаю.