Новости

Россиянин Васильев сошел с "Дакара" из-за возгорания автомобиля 14:56
Патриарх Кирилл и глава Минздрава посетили детскую больницу 14:49
Четыре человека погибли в результате пожара в Нижегородской области 14:42
В горах Башкирии нашли пропавшую пожилую туристку 14:33
Прокуратура Токио выдала ордер на арест жены Карлоса Гона 14:15
США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани 13:59
В горах Адыгеи туристка сорвалась со скалы во время селфи 13:55
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей 13:53
В Иране 35 человек погибли из-за давки в ходе прощания с Сулеймани 13:43
Названо число зарегистрированного оружия у россиян 13:38
"Неласковая" погода ждет москвичей в первый рабочий день 2020 года 13:36
В Петербурге няня пропала с ребенком, пока мать отмечала праздники 13:19
Под Ярославлем при пожаре погибли трое детей 12:47
В Нигерии похитили двух моряков из России 12:45
Опрос: 86 процентов православных россиян отмечает Рождество 12:40
Число погибших при пожаре в Подмосковье выросло до восьми человек 12:35
Сенатор подсказал способ сохранить сбережения 12:34
В Башкирии увеличили выплаты приемным и патронатным семьям 12:27
В Госдуме оценили желание Польши бороться с "российской пропагандой" 12:23
В горах Башкирии потерялась туристка 12:20
Видео: Моника Беллуччи в топе с экстремальным декольте взволновала Сеть 12:08
В Иране разработаны 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани 12:06
В Сочи водитель снял на видео бегущего по трассе медведя 12:04
На юге России отпразднуют 2500-летие Боспорского царства 12:03
Лукашенко поздравил верующих с Рождеством Христовым 11:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
07.01.2020 13:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В горах Адыгеи туристка сорвалась со скалы во время селфи

Текст: Анна Юркова

На плато Лагонаки в республике Адыгея накануне, 6 января, с 50-метрового обрыва сорвалась туристка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В горах Башкирии потерялась туристка

- Трагедия произошла около 12.10 часов дня в районе Большой Азишской пещеры. 29-летняя туристка из Воронежа делала селфи на фоне панорамы снежных гор и в какой-то момент неудачно повернувшись, соскользнула вниз с высокого обрыва. От полученных травм девушка скончалась на месте, - сообщили корреспонденту "РГ" в ведомстве.

Как выяснилось, к сожалению, это уже второй случай за новогодние праздники. В ночь с 27 на 28 декабря примерно в этом же месте со скалы сорвалась пара из Краснодара. Мужчина выжил, а женщина от тяжелых травм погибла.

Спасатели предупреждают: снимая в горах захватывающие виды, ни в коем случае не стоит подходить близко к краю пропасти - резкий порыв ветра или неосторожное движение на скованных наледью камнях может привести к несчастному случаю.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея

Главное сегодня

В Госдуме оценили желание Польши бороться с "российской пропагандой"
Патриарх Кирилл пожелал людям дарить и читать Евангелие
В Иране 35 человек погибли из-за давки в ходе прощания с Сулеймани
Число погибших при пожаре в Подмосковье выросло до восьми человек
Вильфанд рассказал о погодной аномалии на Рождество