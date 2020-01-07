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07.01.2020 10:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове объявили экстренное предупреждение из-за погоды

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области и Ростове-на-Дону сотрудники регионального МЧС распространили экстренное предупреждение о снегопаде. Мокрый снег может привести к обрыву проводов линий электропередач и обрушению деревьев.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"МЧС предупреждает: будьте внимательны и осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, а при обнаружении обрывов сообщайте в экстренные службы", - говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погодных условий водителям рекомендуется строго соблюдать скоростной режим, правила движения и обращать внимание на пешеходов.

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