В Ростове объявили экстренное предупреждение из-за погоды

В Ростовской области и Ростове-на-Дону сотрудники регионального МЧС распространили экстренное предупреждение о снегопаде. Мокрый снег может привести к обрыву проводов линий электропередач и обрушению деревьев.

"МЧС предупреждает: будьте внимательны и осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, а при обнаружении обрывов сообщайте в экстренные службы", - говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погодных условий водителям рекомендуется строго соблюдать скоростной режим, правила движения и обращать внимание на пешеходов.