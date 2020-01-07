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07.01.2020 12:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сочи водитель снял на видео бегущего по трассе медведя

Текст: Анна Юркова

В городе-курорте Сочи автомобилисты повстречали на трассе бегущего вдоль ограждения медведя. Видео опубликовано в соцсетях.

Фото: Instagram.com/time/
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"Встреча с медведем на дороге в районе Медвежьего угла 4 января. Съемки водителя нашей больницы. Вот, бывает, оказывается, что медведи ходят по дорогам…" - сопровождает видео автор поста, бывший вице-мэр Сочи Марина Бралюк.

На кадрах видно, как хищник испуганно несется по встречной полосе. К счастью, ночью трасса была пустой, и водитель, заметивший животное, вовремя замедлил ход.

Многие пользователи в соцсетях сильно удивились, почему медведь в зимний месяц не спит. Однако, по словам научного сотрудника Кавказского биосферного заповедника Анатолия Кудактина продолжительный теплый период на Кубани и практически полное отсутствие сплошного снегового покрова до конца декабря, а местами и января, немного сдвинули сроки залегания медведя в берлоги. И все же основное поголовье медведей ушли к зимним берлогам в конце декабря.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край РГ-Видео

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