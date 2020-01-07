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07.01.2020 15:59
Рубрика: Общество

Россия заняла 51 строчку в рейтинге привлекательности паспортов

Текст: Диана Ковалева

Россия заняла 51-ую строчку в обновленном рейтинге привлекательности паспортов, который составляет швейцарская компания Henley&Partners. Версия "Индекса паспортов" по состоянию на начало 2020 года опубликована на сайте фирмы.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Позиция каждой страны в этом рейтинге определяются количеством государств мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз. Россия, граждане которой могут посещать 118 стран без предварительного оформления визы, заняла 51-место.

Лидером перечня вновь стала Япония. Обладатели паспорта Страны восходящего солнца могут въезжать в 191 государство. Далее следуют Сингапур (190 стран), Германия и Южная Корея (по 189 стран).

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