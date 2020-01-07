Россия заняла 51 строчку в рейтинге привлекательности паспортов

Россия заняла 51-ую строчку в обновленном рейтинге привлекательности паспортов, который составляет швейцарская компания Henley&Partners. Версия "Индекса паспортов" по состоянию на начало 2020 года опубликована на сайте фирмы.

Позиция каждой страны в этом рейтинге определяются количеством государств мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз. Россия, граждане которой могут посещать 118 стран без предварительного оформления визы, заняла 51-место.

Лидером перечня вновь стала Япония. Обладатели паспорта Страны восходящего солнца могут въезжать в 191 государство. Далее следуют Сингапур (190 стран), Германия и Южная Корея (по 189 стран).