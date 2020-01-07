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07.01.2020 14:56
Рубрика: Спорт

Россиянин Васильев сошел с "Дакара" из-за возгорания автомобиля

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Россиянин Владимир Васильев, выступающий на Mini за команду X-raid G-Energy, сошел с "Дакара" по ходу третьего этапа из-за возгорания автомобиля, сообщается на официальном сайте ралли, проходящего в Саудовской Аравии.

Фото: www.kamazmaster.ru / РИА Новости
Экипаж Сотникова стал вторым на втором этапе "Дакара"

Инцидент произошел на 285-м километре спецучастка третьего этапа, когда российский гонщик шел на девятом месте в своем классе.

Отмечается, что сам Васильев и его штурман украинец Виталий Евтехов не пострадали, однако продолжить участия в ралли не смогут.

Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Дакар"

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