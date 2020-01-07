Россиянин Васильев сошел с "Дакара" из-за возгорания автомобиля

Россиянин Владимир Васильев, выступающий на Mini за команду X-raid G-Energy, сошел с "Дакара" по ходу третьего этапа из-за возгорания автомобиля, сообщается на официальном сайте ралли, проходящего в Саудовской Аравии.

Инцидент произошел на 285-м километре спецучастка третьего этапа, когда российский гонщик шел на девятом месте в своем классе.

Отмечается, что сам Васильев и его штурман украинец Виталий Евтехов не пострадали, однако продолжить участия в ралли не смогут.