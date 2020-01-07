Samsung презентовала на CES 2020 дом будущего

Компания Samsung презентовала на выставке CES 2020 массу разработок, связанных с наступлением "Эпохи впечатлений". Ее основа - ориентированные на человека инновации.

Так, в доме будущего от Samsung пользователи получат "уникальные, захватывающие впечатления" благодаря использованию искусственного интеллекта, разнообразных датчиков и анализа данных. Интеллектуальный дом в компании называют "живым организмом", сугубо личным пространством, который обеспечит индивидуальный подход для каждого пользователя в соответствии с потребностями. При этом границы физического и цифрового миров будут стерты: жилые пространства превратятся в индивидуальные территории опыта и впечатлений. Они обретут форму художественных галерей, студий йоги или других воображаемых пространств.

Такое размытие двух миров можно ожидать уже в следующем десятилетии.

В Samsung уверены, что в "умных городах" интеллектуальные системы сделают жизнь намного безопаснее и проще. Искусственный интеллект, технологии Интернета вещей и сети 5-го поколения, изменят взаимодействие пользователей с окружающей средой, сделают его максимально удобным и доставляющим удовольствие.

В Samsung поставили задачу экономить энергию, сократить выбросы и содействовать достижению устойчивости по мере роста жителей планеты. "Умные здания" сделают жизнь более связанной и удобной: жители смогут вызывать лифты, выключать свет, управлять доставкой или проверять наличие места для парковки с помощью простого свайпа по экрану или голосовой команды. А интеллектуальные устройства, сами сообщат о необходимости ремонта и решат проблему прежде, чем сами жители это заметят.

В числе технологий Samsung, созданных для общественного блага - Relumino для помощи людям с нарушениями зрения, IGNIS - для пожарных (она делает их работу более безопасной), GEMS - для пожилых людей и инвалидов, помогающая им двигаться. Последняя также позволяет заниматься фитнесом в очках дополненной реальности: выполнять упражнения с виртуальным личным тренером, взбираться на гору или совершить прогулку под водой, не выходя из своей гостиной. Программа соберет и проанализирует результаты и даст индивидуальные рекомендации.

Еще одна премьера от компании на CES 2020 - маленький подвижный робот Ballie, похожий на теннисный мяч. В нем реализована функция On-Device AI - поддержка искусственного интеллекта непосредственно на устройстве. Это позволяет роботу одновременно выполнять роль помощника и мобильного интерфейса.

Для тех, кто страдает заболеваниями сердца, Samsung представила домашнее решение для реабилитации, созданное вместе с компанией Kaiser Permanente. Умные часы Samsung соединяются со смартфоном через Bluetooth, приложение Samsung HeartWise отправляет пациенту напоминания об упражнениях, собирает данные об активности и отображает частоту сердечных сокращений во время тренировок.

Данные автоматически загружаются через смартфон в медицинскую карту пациента. Лечащие врачи и специалисты по физической реабилитации в режиме онлайн могут отслеживать прогресс пациента и взаимодействовать с ним. Пользователь при этом не тратит время на визиты в медучреждения.