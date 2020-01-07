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Рубрика: Власть

Сенатор подсказал способ сохранить сбережения

Текст: Кира Латухина
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Этот год станет годом выдающихся экономических успехов - благодаря нацпроектам. Об этом заявил РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

"Итоги 2019 года показывают, что 2020 год будет выдающимся по экономическим успехам для Российской Федерации​​​. Заложенная основа масштабной реализации нацпроектов приводит к тому, что такие задачи, как рост внутреннего валового продукта в соответствии с установками президента РФ Владимира Путина, рост благосостояния граждан и сокращение бедности, реализация основных национальных целей, определенных майским указом-2018 главы государства, они все начнут не просто реализовываться, а будут реализовываться опережающими темпами", - предсказал Калашников.

Фото: iStock
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Особая надежда - на развитие цифровой экономики. В прошлом году результаты в этой сфере были довольно скромными, но в этом есть все основания считать, что динамика улучшится, считает член Совфеда.

Сенатор также подсказал, как хранить сбережения: в разных валютах, включая, естественно, рубли, а также в недвижимости. "Недвижимость, конечно, не гарантирует быструю ликвидность, ее стоимость может качаться, и даже если она серьезно качнется вниз, все равно со временем обязательно вырастет", - уверен он. И главное - не заниматься спекулятивными играми. "В условиях турбулентности экономики шанс выиграть стремится к нулю. То есть наверняка будет проигрыш. Поэтому самое лучшее - это пассивное хранение средств в разнообразных активах", - считает Калашников.

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