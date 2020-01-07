Сенатор подсказал способ сохранить сбережения

Этот год станет годом выдающихся экономических успехов - благодаря нацпроектам. Об этом заявил РИА Новости первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.
"Итоги 2019 года показывают, что 2020 год будет выдающимся по экономическим успехам для Российской Федерации. Заложенная основа масштабной реализации нацпроектов приводит к тому, что такие задачи, как рост внутреннего валового продукта в соответствии с установками президента РФ Владимира Путина, рост благосостояния граждан и сокращение бедности, реализация основных национальных целей, определенных майским указом-2018 главы государства, они все начнут не просто реализовываться, а будут реализовываться опережающими темпами", - предсказал Калашников.
Особая надежда - на развитие цифровой экономики. В прошлом году результаты в этой сфере были довольно скромными, но в этом есть все основания считать, что динамика улучшится, считает член Совфеда.
Сенатор также подсказал, как хранить сбережения: в разных валютах, включая, естественно, рубли, а также в недвижимости. "Недвижимость, конечно, не гарантирует быструю ликвидность, ее стоимость может качаться, и даже если она серьезно качнется вниз, все равно со временем обязательно вырастет", - уверен он. И главное - не заниматься спекулятивными играми. "В условиях турбулентности экономики шанс выиграть стремится к нулю. То есть наверняка будет проигрыш. Поэтому самое лучшее - это пассивное хранение средств в разнообразных активах", - считает Калашников.