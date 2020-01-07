СМИ: Гражданам Украины усложнят въезд в Шенгенскую зону

Начиная с 2021 года гражданам Украины нужно будет проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону. Об этом сообщило издание "Обозреватель".

Теперь обязательной станет авторизация в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS). Для этого необходимо будет заполнить онлайн-анкету не позднее, чем за 96 часов до вылета. Стоимость авторизации составит семь евро для граждан в возрасте от 18 до 70 лет, для остальных она будет бесплатной.

Отмечается, что запуск новой системы авторизации для стран, жители которых освобождены от требования иметь Шенгенскую визу, коснется также граждан Канады и Великобритании.