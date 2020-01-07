SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников Starlink

Компания SpaceX успешно вывела на низкую околоземную орбиту дополнительные 60 мини-спутников, предназначенных для развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом сообщается на страничке компании в Twitter.

Спутники на орбиту доставила двухступенчатая ракета Falcon 9 от SpaceX, запуск ее был осуществлен в 05:19 по московскому времени с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал, штат Флорида.

Спутники были выведены на орбиту высотой 290 км. Ожидается, что после того, как инженеры SpaceX проверят их работоспособность, они с помощью собственных ионных двигателей поднимутся на более высокую орбиту.

Отметим, что первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, доставившей спутники, использовалась уже в четвертый раз. Она приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане у побережья штата Южная Каролина через восемь с половиной минут после запуска.

Напомним, что эта партия интернет-спутников Starlink, выведенных на орбиту, является третьей по счету. Первые 60 аппаратов были запущены в мае прошлого года, а вторые - в ноябре. Всего SpaceX планирует отправить на орбиту 12 тысяч таких спутников, которые должны помочь обеспечить доступом в интернет все уголки планеты.