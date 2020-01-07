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Рубрика: Экономика

Транзит порожних вагонов освобожден от НДС

Текст: Евгений Гайва
Перевозка порожних подвижных составов и контейнеров через территорию России будет облагаться по нулевой ставке НДС. Норма вступает в силу с 1 января 2020 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Изменения были внесены в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса РФ. Ранее транзит порожних контейнеров и грузовых вагонов облагался НДС по ставке 20%.

"Данная мера направлена на снижение общих расходов при осуществлении транзитных железнодорожных перевозок и повышение привлекательности российской транспортной системы для грузовладельцев третьих стран", - пояснили "РГ" в Минтрансе.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Оплачивают порожние транзитные перевозки составов и контейнеров их владельцы, а также экспедиторские организации. Снижение стоимости перевозки позволит привлечь дополнительные объемы перевозок на российскую транспортную систему, отмечают авторы этой нормы.

Сейчас в общем объеме перевозок в сообщении Китай - Европа - Китай доля железнодорожного транзита пустых контейнеров и вагонов составляет около 20 процентов. За счет установления нулевой ставки НДС объемы перевозок контейнеров из Европы в Китай в целом могут вырасти почти в два раза. В результате экспедиционные компании получат дополнительный доход, повысятся поступления в бюджет за счет налога на прибыль.

Кроме того, нулевая ставка НДС установлена для работ и услуг, которые непосредственно связаны с перевозкой пустых составов и контейнеров. Стоимость таких товаров и услуг должна быть указана в перевозочных документах.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минтранс Вступают в силу в январе 2020 года Налоговое законодательство

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