Ученые разгадали секрет да Винчи

Специалисты Калифорнийского университета (США) положили конец спорам искусствоведов об одной из загадок его полотна "Спаситель мира", считающегося самым дорогим в мире - 450 миллионов долларов.

Долгое время они недоумевали, почему знаток светопреломления в изображении Леонардо да Винчи нарушил главный закон оптики.

Дело в том, что в его произведении "Спаситель мира" Христос держит в руке некий шар, символ мироздания, но он не искажает пространство вокруг себя, как это происходит по законам физики. Так, к примеру, ладонь творца позади сферы должна была быть уменьшенной или увеличенной.

Такая сфера должна действовать как выпуклая линза, увеличивающая и переворачивающая одеяния за ней. Однако одежды Христа не переворачиваются и не увеличиваются, а появляются с минимальным искажением. А, к примеру, ладонь творца позади сферы должна была быть уменьшенной или увеличенной.

Леонардо хорошо знал, как стекло преломляет свет. Действительно, его записные книжки заполнены изображениями того, как свет отражается и преломляется от различных предметов. И это ставит вопрос о том, почему он нарисовал шар таким образом.

Исследователи создали с помощью компьютерной графики 3D объемную модель этой картины, сообщает MIT Technology Review, и обнаружили, что в руке у Христа на расстоянии 25 сантиметров от его тела не стеклянный шар, а полая сфера диаметром 6,8 сантиметров, с толщиной стеклянных стенок всего 1,3 миллиметра.

"Наши эксперименты показывают, что оптически точная визуализация, качественно соответствующая картине, действительно возможна с использованием материалов, источников света и научных знаний, доступных Леонардо да Винчи около 1500 года", - говорят они.

Кстати, биограф Леонардо Уолтер Айзексон пару лет назад выдвигал подобную версию, но доказательств у нее на тот момент не было.