В чем особенность рождественских рассказов

Сегодня мы отмечаем Рождество. Один из двух главных христианских праздников - вторым является Пасха.

Российский пушкиновед Валентин Непомнящий однажды высказал интересную идею. Он считает, что русская культура, в отличие от западной, то есть европейской и американской, является в большей степени "пасхальной", чем "рождественской". Для западного мира важнее Рождество Христа, появление Его на свет, а для русского - более важны Его смерть на Кресте и Воскресение.

Концепция спорная, но очень любопытная. В самом деле, для русских Пасха является более важным или, скажем, любимым праздником, чем Рождество. Поминовение усопших, память об ушедших в иной мир родственниках отмечается нами с большим, если можно так сказать, рвением, чем чудо появления на Божий свет младенца Иисуса Христа.

Русская литература куда более сосредоточена на теме смерти и вечной жизни, чем на чуде рождения и земной жизни.

Не будем обсуждать - правильно это или неправильно, но это так.

Тем не менее, Рождество так же широко празднуется православными людьми, как и католиками, и протестантами.

До революции всякая уважающая себя газета заказывала специальные "рождественские" или "святочные" рассказы. Их писали для газет такие выдающие мастера литературного слова, как Достоевский, Лесков, Чехов, Горький, Леонид Андреев и другие.

У "рождественского" рассказа как жанра есть свои особенности, даже свой канон.

Основателем жанра рождественского рассказа в мировой литературе принято считать Чарльза Диккенса, который в 1843 году опубликовал "Рождественскую песнь в прозе" о старом мрачном скряге Эбинейзере Скрудже (тот любит только свои деньги и не понимает радости людей, празднующих Рождество, но меняет свои взгляды после встреч с духами). В последовавших произведениях 1840-х годов ("The Chimes" (1844), "The Cricket on the Hearth (1845), "The Battle of Life" (1846), "The Haunted Man" (1848)). В 1850-х годах Диккенс продолжил писать рождественские рассказы (часто в соавторстве с Уилки Коллинзом, публикуя их в своих журналах Household Words (с англ. - "Домашнее чтение") и All the Year Round (с англ. - "Круглый год"). Именно Диккенс связал рождественскую и социальную тематики, задал постулаты "рождественской философии": ценность человеческой души, тема памяти и забвения, любовь к "человеку во грехе", тема детства. Традиция Диккенса была воспринята как европейской, так и русской литературой и получила дальнейшее развитие.

Одним из самых пронзительных и печальных рассказов Диккенса на эту тему была сказка "Девочка со спичками" про бедную девочку, у которой не было ни дома, ни одежды, а были лишь спички, которые она сжигала одну за одной, чтобы согреться в Новогоднюю ночь. Пока горело пламя, девочка переносилась в разные волшебные места в своем воображении и встречалась с умершей бабушкой. Когда спички закончились, девочка замерзла на улице…

В "рождественском" рассказе почти обязательна тема ребенка и чуда. Рождение младенца Христа в пещере, среди домашних животных, и появление на небе звезды, которая привела вохвов к рожденному в "походных условиях" Спасителю мира, - несомненно было чудом. И вот от "рождественских" рассказов стали требовать такого же сюжета - чуда, связанного с судьбой ребенка.

Так, самым "рождественским" фильмом в мировом кинематографе является "Один дома". Вы, конечно, помните, о чем этот фильм.

Из русских писателей первым "рождественские" рассказы стал писать Борис Полевой в журнале "Московский телеграф".

Классикой "рождественской" или "святочной" русской литературы являются цикл "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Ночь перед Рождеством" Н. В. Гоголя, хотя тема детства здесь прямо не завялена.

А вот в рассказе Ф. М. Достоевского "Мальчик у Христа на елке" эта тема звучит отчетливо. И, конечно, с явным переосмыслением отца "рождественского" рассказа Чальза Диккенса, которого Достоевский очень любил.

Вот целый список "рождественских" рассказов русских писателей: Александр Куприн "Елка в капельке", Антон Чехов "Мальчики" и "Ванька", Аркадий Аверченко "Рождественский день у Киндяковых", Леонид Андреев "Ангелочек", Максим Горький "Извозчик", Николай Лесков "Христос в гостях у мужика", Михаил Зощенко "Елка" и другие.

В советское время эта традиция была утрачена.

А жаль!

Неплохо было бы ее возродить!