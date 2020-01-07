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07.01.2020 12:23
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили желание Польши бороться с "российской пропагандой"

Текст: Кира Латухина

Подход к ведению внешней политики, который высказывают в руководстве польского сейма, - деструктивный, считают в Госдуме РФ.

Член комитета ГД по международным делам Антон Морозов в комментарии RT оценил слова вице-спикера польского сейма Малгожаты Кидавы-Блоньской. Парламентарий заявила о необходимости бороться с "российской пропагандой, клевещущей на Польшу", а также с "ложью о Польше и истории", а также сообщила, что представит проект соответствующей резолюции.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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"Я считаю, что это совершенно деструктивный подход в наших двусторонних отношениях", - сказал Морозов и призвал думать о том, как развивать экономические, культурные и научно-технические связи. "Постоянное педалирование таких аспектов не приведет ни к чему хорошему, только дальше будет разделять наши народы, которые, я уверен, в перспективе заинтересованы в добрососедских взаимовыгодных отношениях между нашими странами", - подчеркнул он.

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