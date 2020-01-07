В Госдуме оценили желание Польши бороться с "российской пропагандой"

Подход к ведению внешней политики, который высказывают в руководстве польского сейма, - деструктивный, считают в Госдуме РФ.

Член комитета ГД по международным делам Антон Морозов в комментарии RT оценил слова вице-спикера польского сейма Малгожаты Кидавы-Блоньской. Парламентарий заявила о необходимости бороться с "российской пропагандой, клевещущей на Польшу", а также с "ложью о Польше и истории", а также сообщила, что представит проект соответствующей резолюции.

"Я считаю, что это совершенно деструктивный подход в наших двусторонних отношениях", - сказал Морозов и призвал думать о том, как развивать экономические, культурные и научно-технические связи. "Постоянное педалирование таких аспектов не приведет ни к чему хорошему, только дальше будет разделять наши народы, которые, я уверен, в перспективе заинтересованы в добрососедских взаимовыгодных отношениях между нашими странами", - подчеркнул он.