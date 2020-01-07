Новости

Россиянин Васильев сошел с "Дакара" из-за возгорания автомобиля 14:56
Патриарх Кирилл и глава Минздрава посетили детскую больницу 14:49
Четыре человека погибли в результате пожара в Нижегородской области 14:42
В горах Башкирии нашли пропавшую пожилую туристку 14:33
Прокуратура Токио выдала ордер на арест жены Карлоса Гона 14:15
США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани 13:59
В горах Адыгеи туристка сорвалась со скалы во время селфи 13:55
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей 13:53
В Иране 35 человек погибли из-за давки в ходе прощания с Сулеймани 13:43
Названо число зарегистрированного оружия у россиян 13:38
"Неласковая" погода ждет москвичей в первый рабочий день 2020 года 13:36
В Петербурге няня пропала с ребенком, пока мать отмечала праздники 13:19
Под Ярославлем при пожаре погибли трое детей 12:47
В Нигерии похитили двух моряков из России 12:45
Опрос: 86 процентов православных россиян отмечает Рождество 12:40
Число погибших при пожаре в Подмосковье выросло до восьми человек 12:35
Сенатор подсказал способ сохранить сбережения 12:34
В Башкирии увеличили выплаты приемным и патронатным семьям 12:27
В Госдуме оценили желание Польши бороться с "российской пропагандой" 12:23
В горах Башкирии потерялась туристка 12:20
Видео: Моника Беллуччи в топе с экстремальным декольте взволновала Сеть 12:08
В Иране разработаны 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани 12:06
В Сочи водитель снял на видео бегущего по трассе медведя 12:04
На юге России отпразднуют 2500-летие Боспорского царства 12:03
Лукашенко поздравил верующих с Рождеством Христовым 11:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
07.01.2020 13:43
Рубрика: В мире

В Иране 35 человек погибли из-за давки в ходе прощания с Сулеймани

Текст: Диана Ковалева
В иранском Кермане 35 человек погибли, еще около 200 пострадали в давке во время церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани. Об этом сообщил глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд.

"К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, несколько пострадавших были доставлены в медицинские центры", - передает слова Куливанда телерадиокорпорация IRIB.

Фото: REUTERS
В Иране разработаны 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани

Медик также добавил, что в данный момент обстоятельства произошедшего выясняются. Вся дополнительная информация будет обнародована по итогам расследования.

Напомним, что 3 января недалеко от аэропорта Багдада в результате удара военных США по автоколонне погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне убитых назвали причастными к организации штурма американского посольства в столице Ирака 31 декабря. В Тегеране, в свою очередь, пообещали США отомстить за смерть своих военных.

В мире Ближний Восток Иран Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

В Госдуме оценили желание Польши бороться с "российской пропагандой"
Патриарх Кирилл пожелал людям дарить и читать Евангелие
В Иране 35 человек погибли из-за давки в ходе прощания с Сулеймани
Число погибших при пожаре в Подмосковье выросло до восьми человек
Вильфанд рассказал о погодной аномалии на Рождество