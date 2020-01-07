В Иране 35 человек погибли из-за давки в ходе прощания с Сулеймани

В иранском Кермане 35 человек погибли, еще около 200 пострадали в давке во время церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани. Об этом сообщил глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд.

"К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, несколько пострадавших были доставлены в медицинские центры", - передает слова Куливанда телерадиокорпорация IRIB.

Медик также добавил, что в данный момент обстоятельства произошедшего выясняются. Вся дополнительная информация будет обнародована по итогам расследования.

Напомним, что 3 января недалеко от аэропорта Багдада в результате удара военных США по автоколонне погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне убитых назвали причастными к организации штурма американского посольства в столице Ирака 31 декабря. В Тегеране, в свою очередь, пообещали США отомстить за смерть своих военных.