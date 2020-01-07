В КХЛ "Спартак" третий раз в сезоне переиграл СКА

В центральном матче насыщенного игрового дня 7 января в Континентальной хоккейной лиге столичный "Спартак" на домашнем льду в присутствии более 11 тысяч зрителей переиграл СКА. Это третья подряд победа "красно-белых" над питерцами в нынешнем сезоне.

У хозяев площадки заброшенными шайбами отличились открывший счет в матче Федор Малыхин (10-я минута), позволивший москвичам выйти вперед после ответного гола Андрея Кузьменко (17-я) Илья Зубов (20-я) и установивший окончательный результат чешский легионер "красно-белых" Робин Ганзл (56-я).

Удивительно, но финалист Западной конференции в плей-офф Кубка Гагарина 2019 СКА, занимающий сейчас третье место в общей таблице участников чемпионата КХЛ, уже третий раз в сезоне проигрывает "Спартаку", находящему на восьмой позиции. Возможно, срабатывает харизма наставника москвичей и главного тренера олимпийских чемпионов Пхенчхана-2018 Олега Знарка, который раньше работал в питерском клубе. Его нынешние подопечные побеждали СКА на питерском льду 7 октября прошлого года (3:2 ОТ) и через две недели (3:2 в основное время).

Результаты остальных матчей игрового дня: "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Сибирь" (Новосибирск) - 3:4 ОТ, "Ак Барс" (Казань) - "Металлург" (Магнитогорск) - 2:0, "Динамо" (Москва) - "Амур" (Хабаровск) - 4:2, ХК "Сочи" - "Трактор" (Челябинск) - 0:2, "Динамо" (Минск, Белоруссия) - "Куньлунь Ред Стар" (Пекин, Китай) - 1:5, "Торпедо" (Нижний Новгород) - "Адмирал" (Владивосток) - 1:2.

В Западной конференции лидируют: ЦСКА - 65 очков (44 игры), СКА - 63 (46), "Динамо" М - 62 (46). Вот кто впереди на Востоке: "Ак Барс" - 66 (43), "Авангард" (Омск) - 60 (45), "Барыс" (Нур-Султан, Казахстан) - 57 (44).