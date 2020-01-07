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Рубрика: В мире

В Нигерии похитили двух моряков из России

Текст: Диана Ковалева

Российское посольство в Абудже подтвердило информацию о том, что пираты похитили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA в Нигерии, среди которых двое граждан РФ и один индус.

"С судна AMBIKA были похищены двое россиян и индус, посольство принимает меры по их освобождению. По имеющейся информации, их состояние оценивается как удовлетворительное", - цитирует представителя посольства РИА Новости.

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Ранее местное издание Premium Times сообщило со ссылкой на представителя ВМС Нигерии, что 2 января судно AMBIKA подверглось наращению пиратов. Были похищены три члена экипажа, а четыре сотрудника спасательной группы ВМС страны были убиты в перестрелке.

В мире Африка Нигерия Нападения пиратов

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