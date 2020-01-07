В Нигерии похитили двух моряков из России

Российское посольство в Абудже подтвердило информацию о том, что пираты похитили трех членов экипажа нефтяного земснаряда AMBIKA в Нигерии, среди которых двое граждан РФ и один индус.

"С судна AMBIKA были похищены двое россиян и индус, посольство принимает меры по их освобождению. По имеющейся информации, их состояние оценивается как удовлетворительное", - цитирует представителя посольства РИА Новости.

Ранее местное издание Premium Times сообщило со ссылкой на представителя ВМС Нигерии, что 2 января судно AMBIKA подверглось наращению пиратов. Были похищены три члена экипажа, а четыре сотрудника спасательной группы ВМС страны были убиты в перестрелке.