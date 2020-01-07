В праздновании Рождества по всей стране участвовали 2,3 млн человек

Рождественские богослужения прошли в России без нарушений общественного порядка. Об этом на сайте МВД сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее данным, в ночь на 7 января в мероприятиях, посвященных празднованию Рождества Христов, участвовали 2,3 миллиона человек. Торжественные богослужения в храмах, церквях и монастырях прошли в 5,7 тысячах городов и населенных пунктах страны.

"В целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности граждан было задействовано более 45,9 тысяч сотрудников МВД России, а также военнослужащие Росгвардии, представители общественных формирований, добровольных народных дружин и работники частных охранных организаций", - сообщила Волк.

Она добавила, что полицейские обследовали места проведения религиозных торжеств и прилегающие к ним территории. А безопасность дорожного движения вблизи храмов и монастырей обеспечили представители Госавтоинспекции.