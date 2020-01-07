В России установят новые требования к шпротам и крабовым палочкам

Роскачество разрабатывает предварительные национальные стандарты - будущие ГОСТы на ряд продуктов. Об этом рассказал в интервью "РГ" руководитель Роскачества Максим Протасов.

Сейчас существуют два предварительных национальных стандарта (ПНСТ), разработанных Роскачеством, которые ждут своего утверждения в качестве стандарта: шпроты (стандарт будет утверждаться в марте 2020 года) и крабовые палочки (будет утверждаться в ноябре 2021 года).

"К слову, на рассмотрение в Росстандарт на 2020 год от Роскачества будет представлено более 20 стандартов, включая стандарты не только на товары, но и, к примеру, на интернет-сайты. Также в течение года постараемся выпустить национальный стандарт для школьной формы, которую тестировали несколько лет подряд и собрали данные, какие показатели являются оптимальными и исполнимыми", - сказал Максим Протасов.

Так, будут установлены требования к шпротам из балтийской кильки сорта "Экстра": органолептические показатели - вкус допускается немного горьковатый, запах - выраженный запах копчености, нежная консистенция рыбы и мягкая консистенция костей и плавников. Порядок укладывания: тушки должны быть уложены брюшками или спинками к крышке; должна отсутствовать чешуя; не допускается наличие посторонних примесей. Требования к содержанию отстоя в масле снизятся с 11% до 8 %.

К крабовым изменятся требования и к органолептическим, физико-химические показателям.

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