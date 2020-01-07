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07.01.2020,  
20:50
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Видео: "летающий танк" Ми-35П чудом избежал катастрофы

Еще один инцидент с вертолетом Ми-35П российского производства произошел в Индонезии. Винтокрылая машина попыталась совершить взлет, но что-то пошло не так.
Фото: Mohammadreza Abbasi / https://www.mehrnews.com / wikimedia.org
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По неизвестной причине "летающий танк", уже находясь в воздухе, вместо того, чтобы устремиться верх, стал сдавать назад. При этом он таранил находящиеся на площадке автомашины, сильно напугав очевидцев происходящего.

Одна из легковушек даже зацепилась за стойку шасси и оторвалась от земли. В какой-то момент стало казаться, что у пилотов не получится благополучно разрешить эту критическую ситуацию, и все закончится катастрофой. Однако экипажу все же удалось обуздать машину, и она благополучно приземлилась неподалеку.

Пока нет данных, что же стало причиной попавшего в объективы видеокамер происшествия.

Напомним, в октябре минувшего года участвующий в параде индонезийский Ми-35П снес трибуны со зрителями. Тогда, несмотря причиненные разрушения, все также закончилось благополучно.

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