Видео: "летающий танк" Ми-35П чудом избежал катастрофы

Еще один инцидент с вертолетом Ми-35П российского производства произошел в Индонезии. Винтокрылая машина попыталась совершить взлет, но что-то пошло не так.

Alhamdulillah ya Allah, helikopter rombongan @BNPB_Indonesia yang gagal terbang di Sangihe, Sulut, akhirnya selamat bersama semua kru dan penumpang. Terimakasih untuk kerja keras penuh bahaya dalam penanggulangan bencana di seluruh Indonesia ~ #Jubir #IndonesiaMaju pic.twitter.com/lzeRXTPe3m — Fadjroel Rachman/JURU BICARA PRESIDEN RI (@fadjroeL) January 6, 2020

По неизвестной причине "летающий танк", уже находясь в воздухе, вместо того, чтобы устремиться верх, стал сдавать назад. При этом он таранил находящиеся на площадке автомашины, сильно напугав очевидцев происходящего.

Одна из легковушек даже зацепилась за стойку шасси и оторвалась от земли. В какой-то момент стало казаться, что у пилотов не получится благополучно разрешить эту критическую ситуацию, и все закончится катастрофой. Однако экипажу все же удалось обуздать машину, и она благополучно приземлилась неподалеку.

Пока нет данных, что же стало причиной попавшего в объективы видеокамер происшествия.

Напомним, в октябре минувшего года участвующий в параде индонезийский Ми-35П снес трибуны со зрителями. Тогда, несмотря причиненные разрушения, все также закончилось благополучно.